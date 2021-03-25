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​Тюменские дороги становятся безопаснее

В Тюменской области ликвидируют места концентрации ДТП

​Тюменские дороги становятся безопаснее

В Тюменской области продолжается работа по ликвидации мест концентрации ДТП на дорогах региона. Об этом заявил заместитель губернатора области Сергей Сарычев на онлайн-заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передаёт пресс-служба главы региона.

В 2019 году на федеральных автодорогах, проходящих по территории Тюменской области, было выявлено 16 участков концентрации ДТП. В 2020 году их количество сократилось до десяти. На дорогах регионального значения к началу прошлого года насчитывался 21 аварийно-опасный участок, к концу 2020 года их число уменьшилось до 11.

«Нам удалось стабилизировать положение на дорогах. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2020 году сократилось на 16 процентов. На 13 процентов уменьшилось число раненых в ДТП. Тем не менее, ситуация остается непростой. Нам все-таки не удалось сократить количество смертельных случаев – в прошедшем году на дорогах региона погибли 195 человек», – отметил вице-губернатор.

Положительная тенденция продолжилась и в этом году: по итогам первых двух месяцев 2021 года количество ДТП снизилось на 22 процента, количество погибших – на 40 процентов, количество раненых – на 32 процента.

Стоит отметить, что программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в Тюменской области благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 105, комментариев: 0
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