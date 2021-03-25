25 марта губернаторы пяти регионов России поговорят о внутреннем туризме

В четверг, 25 марта, на площадке МИА «Россия сегодня» в онлайн-формате состоится круглый стол на тему «Внутренний туризм: на новой волне возможностей».

В мероприятии примут участие губернаторы Новгородской, Тюменской областей, Камчатского и Ставропольского краев, Республики Бурятия и эксперты.

Модератором выступит директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Отметим, что туристический потенциал Тюменской области признан экспертами. Регион вошёл в топ-10 популярных направлений туризма с кешбэком. Путешественникам может вернуться 20 процентов кешбэка от цены проживания в отеле, стоимости тура или круиза.

«На первом месте, конечно, более южные направления. Но и нам есть чем привлечь и удивить туристов. Термальные источники стали открытием прошедшего зимнего сезона и продолжают набирать популярность. Сегодня разнообразные предложения по отдыху в Тюменской области предлагают более 150 туркомпаний по всей стране.

А уж сибирское гостеприимство всегда было визитной карточкой Тюменской области», - прокомментировал эту новость Александр Моор.

Онлайн-трансляцию круглого стола можно посмотреть по ссылке. Начнётся она в 17.00 по тюменскому времени.