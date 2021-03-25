Госдума одобрила введение налогового вычета за траты на фитнес

Занятия спортом для россиян станут выгодными с точки зрения не только здоровья, но и затрат: Госдума накануне приняла закон, по которому вводится вычет по налогу на доходы физлиц при тратах на фитнес.

Как сообщает РИА Новости, вычет будут предоставлять в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные самому физлицу или его детям — в совокупности с другими социальным выплатами он не может превышать 120 тысяч рублей в год.

«С учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тысячи рублей в год», — подсчитали в информагентстве.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, новый закон свидетельствует о том, что государство считает расходы на спорт и оздоровление социально значимыми — то есть стоящими в одном ряду с тратами на лечение, обучение, благотворительность и т.п.

Впрочем, пока спортом придется заниматься исключительно за свой счет: закон вступит в силу с 1 января 2022 года.