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​В «контакт» — по паспорту. Роскомнадзор предложил свою систему регистрации в соцсетях

Россиянам, возможно, придется регистрироваться в соцсетях с документами

​В «контакт» — по паспорту. Роскомнадзор предложил свою систему регистрации в соцсетях
Фото: pixabay.com

Чтобы зарегистрироваться в «Одноклассниках» или «ВКонтакте», предъяви паспорт, укажи телефон, адрес и e-mail! Именно так Роскомнадзор видит функционирование единой информационной системы для идентификации пользователей соцсетей и мессенджеров. Регулятор предложил создать такую систему накануне, документ в виде поправок к закону «О персональных данных» обнаружил «Коммерсантъ».

Судя по предложениям (если они будут приняты), работа должна начаться 1 июля: с этой даты соцсети должны начать сбор согласий — предоставить пользователям возможность выбрать, какие его персональные данные можно собирать и использовать.

Заметим, что соцсети уже сегодня при регистрации требуют от пользователя указать номер телефона — притом, что симки в России можно купить только при наличии паспорта, соответствующие данные уже доступны. К чему заставлять юзеров раскрывать паспортные данные, непонятно: по словам представителя «Роскомсвободы» Михаила Третьяка, запрашиваемая Роскомнадзором информация избыточна — она может потребоваться либо для передачи правоохранительным органам, либо для монетизации.

В РКН, однако, настаивают на том, что инициатива стоящая — и даже грозятся штрафами. По словам депутата «Единой России» Антона Горелкина — автора законопроекта — за невыполнение требований соцсети могут попасть на штраф до 100 тысяч рублей.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 176, комментариев: 0
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