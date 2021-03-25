Кипр отменил для туристов из России обязательный карантин

Кипр с 1 апреля открывает границы для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтуризма. Для пребывания в стране необходим только отрицательный тест на COVID-19. Сдавать анализ необходимо за 72 часа до вылета и по прилету на остров.

Также Россия перешла из «серой» категории стран в «красную». Это значит, что въезжающим не придется соблюдать обязательный двухнедельный карантин. К слову, классификация стран по цветам действует с 1 марта для стран ЕС и с 1 апреля для стран, не входящих в Евросоюз.

Ранее siapress.ruписал, что сургутяне возможно смогут летать в Турцию прямыми рейсами. Однако пока разрешения от Росавиации осуществлять прямое авиасообщение из Сургута в Турцию сейчас нет.