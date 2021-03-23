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​Тюмень примет Культурно-образовательный форум

Культурный потенциал Тюменской области обсудят на форуме

​Тюмень примет Культурно-образовательный форум
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени на нескольких площадках с 1 по 3 апреля состоится областной Культурно-образовательный форум. Эксперты региона обсудят основные тренды развития культуры в стране, создадут собственные проекты и защитят их перед представителями органов власти. Организатором мероприятия выступает региональный департамент культуры.

Уже сейчас на специально созданном сайте форума можно познакомиться с программой и узнать об участниках мероприятия. Главное пленарное заседание состоится на площадке Дворца культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко.

«На базе центра «Олимпийская ребячка» состоится выездная проектная школа для 120 работников сферы культуры 20 муниципальных районов и шести городских округов Тюменской области. Участников поделят на команды по 12 человек, после чего каждая группа при поддержке экспертов и модераторов создаст свой проект. В конце форума участники защитят работы перед представителями региональной и муниципальной власти», - рассказали в пресс-службе департамента культуры региона.


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23 марта в 18:47, просмотров: 164, комментариев: 0
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