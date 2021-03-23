Тюменским работодателям расскажут, как правильно подбирать квалифицированные кадры

В четверг, 25 марта, с 11.00 до 12.30 состоится бесплатный вебинар для работодателей Тюменской области. Мероприятие организовано крупнейшей российской компанией интернет-рекрутмента HeadHunter совместно с областным департаментом труда и занятости населения.

«На мероприятии планируется обсудить текущую ситуацию на рынке труда в регионе. В частности, данный вебинар позволит работодателям познакомиться со структурой и динамикой базы вакансий и резюме, уровнем ожидаемой и предлагаемой оплаты труда соискателей, ключевыми трендами рынка труда в текущих условиях. Кроме того, ведущие специалисты HeadHunter дадут работодателям рекомендации по организации подбора квалифицированных кадров», - рассказали в пресс-службе департамента.

Отметим, что департамент труда и занятости населения Тюменской области и компания HeadHunter заключили соглашение о сотрудничестве в конце прошлого лета. Совместно они реализовали проект по интеграции вакансий hh.ru на интерактивный портал службы занятости.

С 10 марта стартовала серия бесплатных обучающих вебинаров, направленных на повышение уровня удовлетворенности предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой квалификации.