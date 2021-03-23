Тюменские застройщики нашли способ работать в период нехватки рабочей силы

Застройщики Тюменской области внедряют в работу новые технологии, которые позволяют наращивать темпы строительства на четверть и привлекать на площадки меньшее количество сотрудников. Это отвечает вызовам времени, связанным с пандемией, из-за которой многие компании ощутили нехватку рабочих ресурсов.

«Застройщик «Страна Девелопмент» массово внедряет в свои проекты бетонораспределительную стрелу. Эта технология позволяет оптимизировать проведение бетонирования и облегчает задачу по воплощению в жизнь различных архитектурных замыслов. Представленная конструкция может использоваться для сооружения всех типов объектов, но в основном она применяется в монолитном, высотном, мостовом и специальном строительстве, а также для выполнения монтажных работ внутри помещений, в частности, для заливки полов», - рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.