Тюменским предпринимателям помогают находить партнеров в соседних государствах

Четыре тюменских мероприятия получили возможность найти партнеров в Киргизии. Бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Во время поездки участники бизнес-миссии встретились с торговым представительством нашей страны в Киргизии и презентовали свою продукцию. В свою очередь каждый предприниматель получил рекомендации по наиболее подходящим компаниям для сотрудничества. Еще одна деловая встреча прошла в Торгово-промышленной палате Киргизии. Предприниматели Тюменской области презентовали свою продукцию и рассказали о преимуществах работы с ними более чем полусотне киргизских компаний. Кроме того, всем бизнесменам удалось провести индивидуальные переговоры с потенциальными покупателями», - рассказали в пресс-службе регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Принять участие в других бизнес-миссия центра поддержки экспорта может каждый. Более подробная информация доступна на сайте TECRUS.RU или по телефону 8-922-002-45-20. Услуги, оказываемые центром поддержки экспорта, предоставляются на безвозмездной основе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».