Жителям Тобольска стали доступнее обследования на томографе

Жителям Тобольска стали доступнее обследования на компьютерном томографе. Новый аппарат начал работать в центральной поликлинике Областной больницы №3 города.

«Он установлен в дополнении к существующему в здании стационара и поможет разделить потоки пациентов, - объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. - Новый аппарат позволяет получить изображение беспрецедентного качества, а также дает широкие возможности интеллектуальной постобработки для анализа сложных клинических случаев. Исследование занимает минимальное время, снимки и их описание направляются в единую базу данных, к которой имеет доступ врач, назначивший исследование».

Для аппарата последнего поколения специально отремонтировали и оборудовали кабинет. Исследования на нем проводятся по направлению узких специалистов и в рамках скрининга в ходе диспансеризации и периодических медосмотров. В день в медучреждении диагностика выполняется порядка 40 пациентам.