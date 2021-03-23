В тюменские медучреждения поступили 110 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита

В медицинские учреждения Тюменской области поступило 110 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита для детей и взрослых. В некоторых районах уже началась бесплатная вакцинация и ревакцинация.

«Средства на покупку препарата были выделены из областного бюджета. Как и несколько последних лет, прежде всего медики прививают так называемую «группу риска» по эпидпоказаниям: сотрудников бюджетных и муниципальных организаций, чья работа связана с риском заражений – с лесом, почвой. Вакцинация групп риска осуществляется в медицинских организациях по месту прикрепления», - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Напомним, что вакцинация является самым эффективным способом специфической защиты от клещевого энцефалита. Тюменская область является территорией с высоким уровнем распространения клещей. Специалисты советуют сделать прививку тем, кто не попадает в «группу риска». Население, не относящееся к группам риска, может вакцинироваться за счет собственных средств.