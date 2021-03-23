Независимый топливный союз призвал кабмин принять меры по стабилизации ситуации на топливном рынке

О возможности резкого скачка цен на бензин заявили представители топливной отрасли. До конца 2021 года при худшем раскладе его стоимость может вырасти на 14%. Независимый топливный союз обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой принять срочные меры по стабилизации положения. Об этом сообщает газета «Известия».

Также приведены данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), которые свидетельствуют о том, что с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года цены на АИ-92 и АИ-95 уже выросли на 18,5%. Так, за цена за тонну топлива составляет 53,6 тысяч и 55,3 тысячи рублей соответственно. Обычно в это время цены на бензин, наоборот, снижались, что позволяло закупать большие объемы в преддверии весенне-летнего сезона транспортным и сельскохозяйственным компаниям. Такой значительный рост наблюдается впервые.

По данным Росстата, на начало января 2021 года розничная цена бензина в среднем по стране составила 46,12 рублей за литр, к 15 марта стоимость выросла на 2,3% – 47,19 рублей.