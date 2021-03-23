К Пасхе в Германии ужесточают карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель ужесточила ограничения на Пасху, которая будет праздноваться 2 апреля. Как передает polit.ru, с 1 апреля магазины на пять дней закроют, исключение сделано для продуктовых — они не будут работать только первые три дня апреля. Отменены публичные собрания, но можно встречаться дома в частном порядке, но число посетителей не должно превышать пяти человек.

Повод для новых ограничений — опасения властей о наступлении третьей волны «короны»: Меркель говорит о том, что количество заболевших растет в геометрической прогрессии, больницы снова заполняются.

Отметим, что ограничения в стране частично сняли 8 марта — практически сразу же в стране зафиксировали новый всплеск заболевания.