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​В Тюмени состоялся Второй градостроительный форум

Тюменские эксперты назвали 2020 год успешным для рынка недвижимости

​В Тюмени состоялся Второй градостроительный форум
Фото: admtyumen.ru

2020 год стал успешным для рынка недвижимости – число сделок значительно превысило показатели 2019 года. К таким выводам пришли эксперты отрасли на Втором градостроительном форуме.

Среди причин, которые благотворно повлияли на рынок, - запуск программы льготной ипотеки. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор среди главных плюсов этой программы назвал повышение доступности нового жилья и стимулирование строительной отрасли.

«Также большую роль сыграла поддержка жилищного строительства со стороны областных властей. По словам начальника Главного управления строительства Павла Перевалова и в прошлом, и в 2021-м году из областного бюджета на эти цели выделено около 5 миллиардов рублей», - рассказали о выводах экспертов в пресс-службе областного ГУ строительства.

На форуме также обозначили перспективы на 2021 год, обсудили реализацию национальных проектов, стандарты комплексного развития территорий и сохранение ценностей неиспользуемых территорий города, цифровизацию в сфере строительства, тренды развития рынка загородной недвижимости и малоэтажного домостроения.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 239, комментариев: 0
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