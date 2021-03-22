Тюменские эксперты назвали 2020 год успешным для рынка недвижимости

2020 год стал успешным для рынка недвижимости – число сделок значительно превысило показатели 2019 года. К таким выводам пришли эксперты отрасли на Втором градостроительном форуме.

Среди причин, которые благотворно повлияли на рынок, - запуск программы льготной ипотеки. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор среди главных плюсов этой программы назвал повышение доступности нового жилья и стимулирование строительной отрасли.

«Также большую роль сыграла поддержка жилищного строительства со стороны областных властей. По словам начальника Главного управления строительства Павла Перевалова и в прошлом, и в 2021-м году из областного бюджета на эти цели выделено около 5 миллиардов рублей», - рассказали о выводах экспертов в пресс-службе областного ГУ строительства.

На форуме также обозначили перспективы на 2021 год, обсудили реализацию национальных проектов, стандарты комплексного развития территорий и сохранение ценностей неиспользуемых территорий города, цифровизацию в сфере строительства, тренды развития рынка загородной недвижимости и малоэтажного домостроения.