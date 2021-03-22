В Тюменской области объявили конкурс на должность главы Западно-Сибирского инновационного центра

В Тюменской области объявлен открытый конкурс на должность директора ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (Тюменский технопарк). Принять участие в конкурсе могут соискатели со всей России, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Резюме и изложения видения соискателей развития Тюменского технопарка будут собирать до 9 апреля. До 14 апреля конкурсная комиссия проанализирует резюме, выберет лучших и проведет интервью с кандидатами. С 14 по 16 апреля состоится очный однодневный ассессмент-центр в Тюмени.

«По итогам отбора определяется наиболее подходящий кандидат и делается предложение о трудоустройстве. Уровень заработной платы, проживание для иногородних, прочие условия – по договоренности. Новому директору Тюменского технопарка предстоит определить стратегию развития учреждения, создать из него умную лабораторию, где апробируются самые современные технологии в сфере нефтегазовой и нефтехимической промышленности, а также цифровых решений для бизнеса, организовать профессиональный инновационный консалтинг и поддержку стартапов», - отметили в департаменте.

Резюме принимаются по электронной почте ErmakovAA@72to.ru. С требованиями к кандидатам и направлениями работы можно познакомиться здесь.