Тюменки могут бесплатно обследоваться на вирус папилломы

В Тюменской области с 2021 года действует программа обследования на вирус папилломы человека (ВПЧ) женщин 30-39 лет. Диагностика проводится ПЦР-методом по полису ОМС бесплатно.

«Для этого врачи акушеры-гинекологи из медорганизаций направляют пациенток в перинатальный центр (г. Тюмень). При выявлении патологий женщин приглашают для дальнейшего обследования и наблюдения в отделении планирования семьи и репродукции этого центра», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Цель программы, организованной депздравом и поддержанной правительством Тюменской области, сохранение репродуктивного здоровья женщин и профилактика онкологических заболеваний.

«За два месяца 2021 года обследовано 584 пациентки, из них 39 человек (6,7 %) — дополнительными методами. В итоге у двух женщин выявлена дисплазия тяжелой степени, еще у одной — рак в начальной стадии, после чего она направлена в онкологическое отделение Медицинского города», - добавили в департаменте.

В ведомстве также напомнили, что самый надежный способ профилактики ВПЧ — прививка. В Тюменской области проведение вакцинации началось в 2019 году на базе перинатального центра.