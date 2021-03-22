В Тюменской области выбрали лучшего каменщика

В Тюмени во второй раз состоялся чемпионат «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills. За звание лучшего в компетенции «Кирпичная кладка» соревновались каменщики строительной сферы, возраст которых на дату проведения чемпионата составляет 50 лет и старше, из числа работников строительных организаций Тюменской области.

«Чемпионат «Навыки мудрых» в Тюменской области проводится во второй раз на площадке Центра компетенций по стандартам WorldSkills Russia МПК ТИУ при поддержке правительства Тюменской области и во взаимодействии с Союзом «СРОСТО», ООО «Торговый дом «Поревит». Целью проведения соревнований является демонстрация профессионального долголетия и конкурентоспособности специалистов в возрастной категории старше 50 лет», - рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Победителем стал каменщик ООО «Северинвест» Леонид Лозовенко. Он представит регион в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет с 21 по 25 июля 2021 года в Уфе.

Отметим, что на VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменской области выявили лучших в 48 компетенциях.