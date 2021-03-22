Юных испытателей Тюмени приглашают посоревноваться в экстремальной робототехнике

В субботу, 27 марта, на площадке Тюменского технопарка в Центре робототехники и АСУ Тюменской области состоится первый отборочный этап соревнований по экстремальной робототехнике «Кубок РТК: Тюмень». Заявки принимаются по ссылке в официальной группе ЦРиАСУ.

«Такие региональные соревнования проводятся с целью повышения интереса к ИТ-специальностям, робототехнике и инженерии в целом. Благодаря реализации в регионе федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» у юных испытателей есть возможность показать свои навыки и испытать своего робота на специальном полигоне, который имитирует экстремальные условия окружающей среды», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Лучших выявят в номинациях «Искатель» и «Экстремал». В первую категорию могут заявиться участники от 10 до 14 лет включительно, в номинации «Экстремал» принимаются заявки от 10 лет и старше.