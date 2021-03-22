Лучших строителей Тюменской области выберут в 20-й раз

В Тюмени подписано положение о проведении XXконкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли». В ближайшее время конкурсное жюри проведет первое заседание. Лучших в регионе традиционно назовут в День строителя.

«Ежегодный региональный конкурс проводится с целью содействия развитию строительного комплекса Тюменской области, определения наиболее эффективно работающих организаций, распространения передового опыта в сфере проектирования, строительства и производства строительных материалов, повышения качества строительства объектов, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, информирования общественности о лучших строительных объектах региона», - напомнили в пресс-службе Главного управления строительства региона.

В прошлом году лучших выбирали в девяти номинациях: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Лучший застроенный микрорайон», «Технология года», «Продукт года», «Развитие населенных пунктов», «Экспортер года», «Энергосбережение».