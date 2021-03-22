В Тюменской области оценили ход строительства объектов, выбранных тюменцами на рейтинговом голосовании

В Тюменской области продолжается строительство социальных объектов, которые выбрали жители региона во время рейтингового голосования в 2018 году. На данный момент строительство 19 из 27 объектов успешно завершено, рассказал заместитель губернатора региона Сергей Шустов на очередном онлайн-заседании областного правительства.

В разных районах области появились школа, спорткомплекс, два культурно-досуговых центра, четыре спортивные, три мини-футбольные и три детские площадки. Капитально отремонтированы школа, фельдшерско-акушерский пункт и детсад, благоустроена территория одного из сельских медучреждений.

«Продолжаются работы еще на восьми объектах. Нет сомнений в том, что строительство бассейнов в Тобольске, Ялуторовске и Заводоуковске, а также центра культурного развития в Ишиме и крытого хоккейного корта в поселке Винзили Тюменского района будет завершено летом 2021 года», – приводит слова Сергея Шустова пресс-служба губернатора.

Кроме того, идет работа по подготовке к возведению школы в поселке Богандинском, спорткомплекса с бассейном в поселке Боровском и стадиона в селе Червишево Тюменского района.

«Активное участие жителей – важнейшее условие успешной работы по созданию комфортной среды в городах и селах. Конструктивное общение позволяет принимать эффективные решения, отвечающие потребностям наших земляков. Мы накопили богатый позитивный опыт открытого диалога с людьми по самым разным направлениям развития муниципалитетов. Сегодня уже видим конкретные результаты этого диалога», – подчеркнул Александр Моор.