РИА Новости опубликовало рейтинг самых доходных профессий по регионам

Югорские нефтяники сильно проигрывают по зарплатам нефтяникам с Сахалина и ЯНАО. Такой вывод можно сделать из исследования, опубликованного РИА Новости. Югра расположилась в списке лишь на 14 месте, со средней зарплатой нефтяников в 99 тысяч рублей.

Самую же высокую зарплату в России получают нефтяники с Сахалина — в среднем они зарабатывают свыше 380 тысяч рублей в месяц. На втором месте среди регионов по зарплатам в «нефтянке» - нефтяники из ЯНАО. Их среднемесячный заработок составляет в среднем 174 тысячи рублей. Следом – Ненецкий округ с зарплатами 134 тысячи рублей в месяц.

Однако деньги «гребут лопатой» не только нефтяники. Также много получают московские финансисты (187 тысяч рублей в месяц), питерские айтишники (161 тысяча рублей в месяц) и чукотские рудокопы (145 тысяч рублей в месяц). Есть в списке и магаданские ученые, и мурманские работники лесозаготовки, и камчатские рыбаки.