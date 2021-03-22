В Сургуте пройдут бесплатные консультации юриста по банкротству

Адвокат Оксана Рудик проведет бесплатные консультации по банкротству в Сургуте. Встретится с юристом можно будет 27 марта с 10.00 до 20.00.

Разъяснения смогут получить, как юридические, так и физические лица. «Я объясню, как выглядит процедура банкротства, в каких случаях можно банкротиться, а в каких я бы отказала в банкротстве, расскажу, какие есть подводные камни. Для бизнеса отвечу на вопросы, связанные с оспариванием сделок в процедуре банкротства», - пояснила Оксана Рудик.

Получить консультацию можно будет по телефону: 8-952-722-25-83 или в соцсети.