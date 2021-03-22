Минпромторг: При введении новых санкций США деньги будут оставаться внутри России

От введения новых санкций США в отношении России будет положительный эффект, уверены в Минпромторге. Он заключается в ускорении импортозамещения.

О позиции ведомства пишет РБК. В частности, представители министерства говорят, что вскоре, например, российские самолеты станут российскими более чем на 98 процентов, имея в виду комплектующие, из которых собирают машины.

Более того: «Деньги, которыми оплачивали импорт, будут оставаться внутри страны и пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств», — уверяют в Минпромторге.

Ради того, чтобы убедить в том, что санкции Запада по-прежнему для России не представляют серьезной угрозы, ведомство вспомнило историю СССР: «Инструмент санкционного давления использовался зарубежными коллегами, в том числе и для СССР, что не мешало стране развиваться», — заявили представители министерства.

Напомним, что новые санкции США вступили в силу 18 марта — поводом для них стала история с отравлением политика Алексея Навального. По подсчетам РБК, в результате экспорт американских товаров и технологий в страну сократится на 29 миллионов долларов.