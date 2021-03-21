Пресс-секретарь управделами президента прокомментировала закупку презервативов и сигарет фразой из мультфильма

В Управлении делами президента объяснили госзакупку презервативов и сигарет. Ранее СМИ писали, что так в правительстве готовятся к «отдыху»: подведомственное управделами ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» решило закупить презервативы на 726 тысяч рублей, а также сигареты и зажигалки. Однако сообщения о закупке были опровергнуты. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналистам пояснили, что ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» имеет на балансе несколько зданий в Одинцово. В них находятся магазины общего пользования. По закону магазин запрашивает у поставщика весь ассортимент на год для последующей реализации, поставщик предоставляет весь ассортимент. Контрагент (ФГУП), в свою очередь, выбирает именно то, что он будет реализовывать в магазинах.

Отвечая на заявление СМИ, пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова привела цитату из мультфильма: «Ничего из того, что перечислено в статье, не было закуплено. Пусть авторы придут и покажут. Советуем пересмотреть мультик про Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя».

Она также подчеркнула, что любая закупка предприятиями управделами оплачивается из собственных средств, а не бюджетных.

Кстати, ранее siapress.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин в ответ на обвинение президента США Джо Байдена упомянул детскую присказку.