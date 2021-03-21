За 15 лет экс-руководители энергосбытовых компаний в семи регионах РФ вывели за рубеж больше 10 млрд рублей

Экс-руководители энергосбытовых компаний в семи регионах задержаны силовиками после обысков. Установлено, что в течении 15 лет подозреваемые успели вывести за рубеж более 10 миллиардов рублей. Деньги были украдены у производителей электроэнергии и сетевых компаний ПАО «Россети». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«В ходе проведенных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. <...> Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



По ее словам, в «черном списке» компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт», АКБ «Мосуралбанк». По версии следствия, криминальная организация действовала под прикрытием АО «Межрегионсоюзэнерго». В числе имен Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова и Владимир Гайлит, Николай Корнеев, Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц.

Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед этими контрагентами погашалась за счет средств потребителей электрической энергии. Похищенные средства должны были пойти на оптовую закупку ресурса у генерирующих компаний, выполнение госпрограмм в сфере энергетики, модернизацию сетей.

«В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Троих подозреваемых отправили под стражу. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в международный розыск. На имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций наложен арест на общую сумму порядка 7 млрд рублей», – пишет РБК.