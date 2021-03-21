В Югре за сутки подтвердились 79 новых случаев коронавируса

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Югре составил 79 человек. Общее число зараженных за весь период пандемии – 53 401, сообщает 21 марта региональный оперативный штаб.

По суточной статистике лидируют Сургут – 18, Ханты-Мансийск – 13 и Нягань – 9. Новых заболевших выявили в 17 муниципалитете округа.

«На момент выявления у 57 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 3 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 77 случаях. По 2 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 5 886 человек, сняты с наблюдения – 199 855», – добавили в штабе.

На данный момент лечение продолжают 773 человека. Состояние 51 пациента тяжелое, 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умер за сутки один человек, излечились – 87 югорчан.