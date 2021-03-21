Правительство РФ обнародовало проект об электронных паспортах

Первыми оформить и получить электронные паспорта смогут москвичи. Там новшество начнут внедрять уже в декабре 2021 года. У жителей других регионов такая возможность появится не позднее 1 июля 2023 года. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на указ президента РФ Владимира Путина, размещенный на портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что электронная версия бумажного документа будет представлять из себя пластиковую смарт-карту с фотографией, ФИО, датой рождения и чипом, в который будет заложена информация о прописке. Цифровой аналог планируют применять на территории страны наравне бумажной версией документа. Он также будет содержать биометрические и другие персональные данных гражданина, включая отпечатки двух пальцев.

«По желанию гражданина, можно установить и активировать (при помощи биометрической кабины в МФЦ) мобильное приложение (или так называемый Мобильный Идентификатор Гражданина), которое будет выполнять функции паспорта для ряда вариантов применения. На старте проекта в 2021 г. совместимых услуг будет не очень много, но их список будет расширяться», – пишет «Российская газета».