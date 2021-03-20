Китайский ученый рассказал, когда на Земле закончится нефть

Президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь считает, что ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет. Выводы ученого публикует The Paper, передает РИА «Новости».

По мнению члена Китайской академии наук, темпы развития мировой экономики приведут к истощению углеводородных ресурсов в течение ближайшего полувека. Он призывает заменить привычные ископаемые энергоносители альтернативными источниками энергии, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса.