«Аэрофлот» заработает на «полетах в никуда»

Авиакомпания «Аэрофлот» будет выполнять экскурсионные «полеты в никуда», чтобы заработать. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1», передает РБК.

Первый экскурсионный полет с одним и тем же пунктом вылета и прилета «Аэрофлот» выполнил 8 марта. Пассажиры слетали из Москвы в Москву на новом Airbus и дегустировали вина на борту.

«Сейчас мы тоже думаем о продолжении таких рейсов, тоже на больших, широкофюзеляжных самолетах семейства А350. Мы продумываем эту программу. Возможно, это будут рейсы, когда взлетел в Москве, а приземлился — пока неизвестно где. «Билет в никуда»: вышел, погулял, размялся и полетел обратно», - описал Полубояринов туристический продукт.

Первый экскурсионный полет обошелся для пассажиров экономкласса в 15 тысяч рублей, в комфорте — 25 тысяч рублей, в бизнесе — 40 тысяч рублей.