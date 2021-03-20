Меркель и Драги заявили о возможности самостоятельной закупки российской вакцины от коронавируса

Германия и Италия могут самостоятельно закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», даже если Евросоюз не достигнет общего решения по этому вопросу. Соответствующие заявления на этой неделе сделали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, передает Lenta.ru.

Первой выступила германский канцлер. По ее мнению, Европа должна использовать любую вакцину, допущенную Европейским агентством по лекарственным средствам: «Если дело не дойдет до таких европейских закупок, а признаки, что это произойдет, есть, то мы должны будем пойти по германскому пути в одиночку».

Драги назвал заявление Меркель «нормальным прагматизмом» и заявил, что Рим допускает принятие аналогичной меры.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе и призвала ускорить процесс вакцинации.