Тюменские хирурги создают челюсти на 3D-принтере для пациентов с раком

С конца 2020 года в онкологическом отделении №2 Медицинского города Тюмени начали выполнять уникальные операции для пациентов с раком челюсти. Костные структуры заменяют участком малоберцовой кости, смоделированном на 3D-принтере. За прошедший квартал медикам удалось излечить от рака челюсти двух пациентов со второй и третьей стадиями злокачественного процесса, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Процедуру, которую начали применять в Тюмени, называют прорывом в лечении таких больных. Раньше людям устанавливали титановые пластины, которые нередко воспринимались организмом как инородное тело, отторгались или прорезывались сквозь мягкие ткани.

Операция по восстановлению челюсти материалом собственной кости пациента проходит в несколько этапов и длится несколько часов. Роли в хирургической бригаде четко распределены: одни специалисты удаляют поражённую челюсть – другие извлекают нужный участок голени и подготавливают имплантат.

«На глаз» точную копию участка челюсти не создать – прямой участок кости необходимо превратить в углы и изгибы, а множественные подпилы несут опасность повреждения сосудов и тканей. Поэтому мы идём в ногу со временем и воссоздаём будущую челюсть пациента на 3D-принтере. Это сложная процедура, при которой учитываются физиологические особенности как челюсти, так и малоберцовой кости пациента. Позже, по трёхмерному титановому шаблону, изготовленному индивидуально для каждого пациента в Новосибирске, мы собираем протез из кости пациента как «драгоценный конструктор». Он в точности повторяет контуры и функции прежней, здоровой челюсти, а далее мы имплантируем его вместе с титановым шаблоном и запускаем кровоток», - рассказала заведующая отделением Юлия Шубина.

Из Медицинского города выписана уже вторая пациентка с новой челюстью. После установки зубных имплантов она сможет забыть о перенесенном заболевании.