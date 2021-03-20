Жители Тюменской области стали чаще брать ипотечные кредиты

Программа льготной ипотеки сделала жилье более доступным и поддержала строительную отрасль. К таким выводам пришел губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Государственная программа дает возможность большему числу семей купить новое жилье и при этом стимулирует важнейшую отрасль экономики, то общий итог такой программы однозначно нужно считать успешным. Если федеральное правительство продлит в том или ином формате эту программу, льготная ипотека продолжит свое позитивное влияние на экономику и социальную сферу», – цитирует главу региона пресс-служба губернатора.

До 1 июля 2021 года в Российской Федерации действует программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых для покупателей жилья в новостройках. Будет ли она продлена, сейчас обсуждается в правительстве страны. По данным портала «Госуслуги», в России по программе льготного кредитования оформляют больше 90 процентов всех кредитов на квартиры в новостройках. В Тюменской области в 2020 году было выдано 25 872, что более чем на треть больше, чем в 2019-м. Почти 14 тысяч выданных кредитов на жилье носили льготный характер.