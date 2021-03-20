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​Александр Моор назвал плюсы программы льготной ипотеки

Жители Тюменской области стали чаще брать ипотечные кредиты

​Александр Моор назвал плюсы программы льготной ипотеки
Фото: admtyumen.ru

Программа льготной ипотеки сделала жилье более доступным и поддержала строительную отрасль. К таким выводам пришел губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Государственная программа дает возможность большему числу семей купить новое жилье и при этом стимулирует важнейшую отрасль экономики, то общий итог такой программы однозначно нужно считать успешным. Если федеральное правительство продлит в том или ином формате эту программу, льготная ипотека продолжит свое позитивное влияние на экономику и социальную сферу», – цитирует главу региона пресс-служба губернатора.

До 1 июля 2021 года в Российской Федерации действует программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых для покупателей жилья в новостройках. Будет ли она продлена, сейчас обсуждается в правительстве страны. По данным портала «Госуслуги», в России по программе льготного кредитования оформляют больше 90 процентов всех кредитов на квартиры в новостройках. В Тюменской области в 2020 году было выдано 25 872, что более чем на треть больше, чем в 2019-м. Почти 14 тысяч выданных кредитов на жилье носили льготный характер.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 146, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:07
Смущает одно в этом заявлении господина Моора. Поддержит, мол, «льготная ипотека» строительную отрасль. А на кой ляд ее, строительную отрасль, государству поддерживать? Заметьте государство, косвенно, поддерживает строительную отрасль за счёт всех граждан. А как же строительный рынок, господа? И что же получается в итоге? Если ты не льготник, допустим инвалид, но работаешь, то должен платить 10% и более процентов по ипотеке? А если ты вообще не работаешь (не берут инвалида на работу), то пошёл вон? Где там государство с льготами по жилью? Ау! С другой стороны мы отошли от бесплатного строительства жилья в советское время для граждан в пользу платного и рынка жилья. Фактически при госстроительству граждане могли без ипотеки получить бесплатное жилье за 3-5 лет, а к 2000 году каждая семья могла бы иметь, согласно декларации властей, отдельную квартиру или индивидуальный дом. Однако, власти выбрали рынок жилья и ипотеку. Рынка цивилизованного в жилищном строительстве сейчас, на самом деле, нет. Все компании строят жилье в регионе по одной, как правило, завышенной цене. Плюс ипотечное рабство на 10-15 лет от банков. Зачем же это экономическое г...но ВИП чиновнику расхваливать на государственном уровне? Не лучше было бы сказать, более корректно: «Господа-обыватели! Ныне существующий рынок строительства жилья и ипотеки - это не лучший вариант обеспечения жильём граждан, но иного мы Вам предложить не можем». «Можем только «льготную ипотеку» за счёт всего общества». Как говорится: «Все, что можем, от себя лично». Выглядит эта «льготной ипотека», как не крути, как подачка от государства. Подачка на нашу бедность. Как подаяние на паперти. «Все, что можем! Лично. От государства».

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