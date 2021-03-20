Отдохнуть в Тюменской области можно с туристическим кэшбэком

Тюменская область остаются участником государственной программы стимулирования внутреннего туризма «туристический кэшбэк». Третий этап проекта по привлечению путешественников на российские курорты стартовал 18 марта. Число компаний, продающих туры в Тюменскую область, выросло более чем в два раза.

«Если в прошлом году туры в регион продавали 72 туроператора, то сейчас уже 154 туроператора продают туры в Тюменскую область в программе кэшбэка. Тюменская область вошла в число самых популярных направлений в первые часы старта третьего этапа программы на ряду с Крымом, Калининградом и Республикой Татарстан. Эта программа дает возможность открывать Россию и развивать внутренний туризм. Ждем гостей к нам в регион», - отметил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев на личной странице в Instagram.

Отметим, что в прошлом году регион открыл первый в России сезон термальных вод. С тех пор число туристов в Тюменскую область выросло вдвое.

Условия участия в программе «туристический кэшбэк»:

- с 18 марта по 15 июня 2021 года приобретите тур или оформите проживание в отеле, оплатите поездку картой «Мир» и получите возврат 20 процентов.

- чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Мир». Пройти бесплатную регистрацию можно на сайте privetmir.ru.

- поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно осуществить до 30 июня 2021 года включительно в любой регион России.