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​Путин вызвал Байдена на дуэль. Тот отказался

Джо Байден не станет участвовать в дебатах с Владимиром Путиным

​Путин вызвал Байдена на дуэль. Тот отказался
Скрин: РИА Новости

Президент США Джо Байден ответил отказом на вызов его российского коллеги Владимира Путина: участвовать в дебатах он не будет. Об этом со ссылкой на занятость лидера сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

Путин вызвал Байдена на дебаты после того, как последний в одном из интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента убийцей. Комментируя скандальный разговор, Владимир Путин вспомнил дворовую присказку «Кто обзывается, тот сам так и называется», а спустя некоторое время предложил Байдену провести открытую дискуссию в прямом эфире.

«В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн, — цитирует главу государства РИА Новости. — Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран. Имею в виду, что на нас как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность».

В американском Белом Доме, к слову, не посчитали, что президента России задели высказывания его американского коллеги. «Я полагаю, что президент Путин куда более толстокож, чем считают его подчиненные», — заключила Псаки.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 568, комментариев: 6
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 11:35
Володеньке весь мир потроллить не дали дебильным "а у вас негров вешают, а какие ваши доказательства".
testimonium paupertatis
не нравится
Сегодня в 11:42
Так там не негров вешают, а негры вешают уже.
444 testimonium paupertatis
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Сегодня в 12:05
Так здесь русским народом собрался вечно править сумасшедший гебист из 90-х со своими друзьями, которых он сделал миллиардерами.
Анатольевич 444
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Сегодня в 12:10
А Вы кого хотите, Горбачёва или Ельцина 2:0?
444 Анатольевич
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Сегодня в 12:21
Вы уверены, что в 140-миллионной России выбор только такой, и других кандидатур русский народ не сможет предложить?
Сергей Б
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Сегодня в 13:59
Что общего у президентов США и РФ?

Оба «яркие» представители своих политических систем.

У одного старческая деменция и несет всякую хрень,
не отвечая за свои слова, у другого культ «большого ученого» и тоже несет всякую хрень, не отвечая за свои слова.

У обоих комплекс Наполеона, оба находятся в состоянии политического маразма.

И если политическая система где президент Байден, это проблема граждан США, то политическая система где президент Путин, это конечно проблема россиян.

Феерично как Собянин на стадионе в Севастополе кричал: Слава Путину, слава Путину, слава Путину!

Что это если не политический маразм?

И ведь проходили уже.

Ничего не меняется под Солнцем – Солнце всходит и заходит, и снова всходит.
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