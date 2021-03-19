Джо Байден не станет участвовать в дебатах с Владимиром Путиным

Президент США Джо Байден ответил отказом на вызов его российского коллеги Владимира Путина: участвовать в дебатах он не будет. Об этом со ссылкой на занятость лидера сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

Путин вызвал Байдена на дебаты после того, как последний в одном из интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента убийцей. Комментируя скандальный разговор, Владимир Путин вспомнил дворовую присказку «Кто обзывается, тот сам так и называется», а спустя некоторое время предложил Байдену провести открытую дискуссию в прямом эфире.

«В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн, — цитирует главу государства РИА Новости. — Без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран. Имею в виду, что на нас как на самых крупных ядерных державах лежит особая ответственность за стратегическую безопасность».

В американском Белом Доме, к слову, не посчитали, что президента России задели высказывания его американского коллеги. «Я полагаю, что президент Путин куда более толстокож, чем считают его подчиненные», — заключила Псаки.