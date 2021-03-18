С 1 апреля вступают в силу изменения процедуры проведения экзаменов для будущих водителей

Госавтоинспекция разъясняет изменения порядка проведения экзамена для будущих водителей. Они вступают в силу с 1 апреля 2021 года. Основным отличием нового порядка проведения экзаменов на право управления транспортными средствами станет отмена проверки первоначальных навыков на закрытых площадках в формате отдельного экзамена. То есть прохождение на полигоне таких испытаний как параллельная парковка, прохождение змейки и упражнение «Эстакада» теперь проводиться не будет. Все навыки вождения будущих водителей будут оценивать в условиях реального дорожного движения.

«Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств; практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях», – сообщает Госавтоинспекция.

Также ошибки и нарушения теперь разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. А грубые ошибки вынесли в отдельный блок. Так, если кандидат в водители не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон, экзамен для него автоматически завершится.

Также теперь возможным станет присутствие наблюдателей в экзаменационной машине. Это нововведение обеспечивает прозрачность процедуры и позволит разрешить возможные спорные ситуации.