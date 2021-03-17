Названы победители тюменского регионального чемпионата WorldSkills Russia

В Тюменской области завершился VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он проходил в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске. Школьники, студенты и опытные профессионалы демонстрировали свое мастерство в 48 компетенциях.

Участников и экспертов поздравил заместитель губернатора Владимир Сысоев: «Я уверен, что они станут дополнительным стимулом к новым достижениям и вершинам. И пусть, сегодняшний день даст старт многократным восхождениям на пьедестал почета».

Развитие движения в регионе проводится при поддержке правительства Тюменской области. «С каждым годом престиж и популярность этого движения растет и в бизнес-сообществе. Многие работодатели присматривают себе работников в процессе соревнований», - отметили в пресс-службе областного департамента труда и занятости населения.

Победители регионального чемпионата в апреле 2021 года смогут побороться за право выйти в финал IX национального чемпионата 2021 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Список победителей и призеров регионального этапа опубликован здесь.