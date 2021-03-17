В Ярковском районе начинают создавать единую коррекционно-развивающую среду для людей с инвалидностью

В Ярковском районе к сентябрю 2021 года планируют завершить работу над масштабным проектом по созданию единой коррекционно-развивающей среды для людей с инвалидностью. Проект «Быть здоровыми хотим!» для детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и пенсионеров должен помочь им быстрее и легче интегрироваться в общество.

«Инициативная группа проекта уже провела совместное собрание с сотрудниками КЦСОН и начала информационно-разъяснительную работу в сельских поселениях района. Следующий этап — мониторинг заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья. Выяснив, какие болезни преобладают, специалисты разработают комплекс упражнений для занятий. Также рабочая группа подбирает оборудование для спортивно-игровой площадки», - рассказали в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

Напомним, что проект «Быть здоровыми хотим!» был признан победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его разработкой занимался Центр социального обслуживания «Доверие» совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Ярковского района.