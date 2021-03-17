До 19 марта можно подать заявку на хакатон тюменской Школы программирования

Тюменская Школа программирования 19 марта завершает прием заявок на хакатон по разработке цифровых продуктов для социальной сферы. Само мероприятие пройдет с 19 по 22 марта. Разработчики лучших решений получают возможность продолжить работу с заказчиками над их интересными и важными проектами.

«Кейсы для хакатона разработал областной центр «Семья». Например, нужно будет разработать систему — ассистента социального работника для своевременного реагирования на возможные проблемы в семьях. В ходе работы над кейсами у участников будет возможность связаться с экспертами-заказчиками, задать им интересующие вопросы и презентовать промежуточные результаты. Защита решений состоится 22 марта», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Стоит отметить, что Школа программирования с 2017 года выпускает квалифицированных специалистов с востребованными цифровыми навыками, что вносит значительный вклад в подготовку IT-кадров в регионе в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».