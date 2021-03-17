В этом году в Тюменской области в жилищное строительство вложат пять миллиардов рублей

Пять миллиардов рублей – тот минимум, который в 2021 году в Тюменской области планируется вложить в жилищное строительство. По национальному проекту «Жилье и городская среда» в регионе введут в эксплуатацию 1,560 миллиона квадратных метров жилья. Жилищные условия в рамках реализации региональных программ улучшит 2 251 семья. Об этом на открытии II Градостроительного форума рассказал начальник главного управления строительства Павел Перевалов.

Благотворно на строительную сферу повлияло изменение законодательства. В частности, появилась возможность в рамках реализации региональных программ приобретать жилье по договорам долевого участия в домах с проектным финансированием. «На данные цели в прошлом году было выделено более пять миллиардов рублей, 2 641 семья получила квартиры», — напомнил Павел Перевалов.

Сейчас в регионе за счет средств со специальных счетов строятся 112 домов площадью 1,175 миллиона «квадратов». Это – 64 процента от общего объема жилищного строительства.