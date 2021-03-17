К подготовке ИТ-специалистов будут привлекать тюменских работодателей

В Тюменской области с 2019 года реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики». В 2021 году власти рассчитывают увеличить кадровый потенциал цифровой сферы. Эта тема стала основной на встрече представителей департаментов информатизации, инвестиционной политики, образования и науки, труда и занятости, Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета.

Эксперты констатировали, что регион сегодня нуждается в ИТ-кадрах, в том числе в сфере бизнеса и предпринимательства, и обсудили возможности привлечения работодателей к процессу обучения и подготовки молодых специалистов.

«Как показывают исследования и опросы, работодатели не всегда остаются довольны компетенциями специалистов, но при этом и сами не всегда активно участвуют в экспертизе программ подготовки. В связи с этим, участникам был предложен план мероприятий, который охватывает не только вузовскую подготовку, но и ребят школьного возраста, где предусмотрено дополнительное поощрение за интерес к ИТ-сфере и стимулирование к участию в инженерных и технологических олимпиадах и конкурсах. Документ содержит также комплекс мероприятий, включающих анализ текущей ситуации, системные и специальные мероприятия, медийные мероприятия и мероприятия по популяризации ИТ-специальностей в вузах в рамках приемной кампании 2021 года», - рассказали в пресс-службе департамента информатизации Тюменской области.

Стоит отметить, что сегодня в регионе подготовка ИТ-специалистов начинается с младшего возраста. С 2017 года работает Школа программирования, целью которой также является подготовка квалифицированных IT-специалистов с востребованными цифровыми навыками у региональных работодателей.