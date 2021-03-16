В тюменских лесах высадят 16 млн штук сеянцев хвойных пород

В Тюменской области планируется провести лесовосстановление и лесоразведение на площади 7,8 тысячи га, в том числе создать искусственные насаждения на площади 3,9 тысячи га. Для этого потребуется свыше 16 млн штук сеянцев хвойных пород. Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Саженцы выращены в лесных питомниках области. «Чтобы провести лесопосадочные работы качественно и эффективно, посадочный материал ранней весной выкапывают и хранят в снежных буртах или ледниках. Их подготовкой сейчас заняты лесники», - рассказали в пресс-службе департамента лесного комплекса региона.

Региональный проект «Сохранение лесов» реализуется в Тюменской области с 2019 года. «К 2024 году тюменским специалистам лесного комплекса необходимо обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. На 2021 год плановый показатель установлен в размере 80,4%. Восстановить лес планируется на площади 7,8 тысяч гектаров», - сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.