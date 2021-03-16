В ближайшие годы в Тюменской области возведут больше десяти детских садов

В тюменских микрорайонах «Ямальском-2» «Антипино» и «Березняковском» постоят детские сады. Такое решение принято по запросу жителей областной столицы, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира, который состоялся 16 марта.

«По плану окончание строительства — 2023 год. Но учитывая, что проекты типовые и строители на них уже «набили руку», поставлена задача — таким образом организовать работы, чтобы завершить строительство и комплектацию детсадов уже к концу 2022 года», — отметил глава региона.

В этом году в регионе введут в эксплуатацию восемь детсадов: семь в Тюмени и один в селе Евсино Голышмановского городского округа. Ближайшее открытие состоится на улице Моторостроителей. В конце марта — начале апреля здесь откроется детский сад, который сможет принять 455 детей.

«Это решения, которые мы принимаем в текущих условиях. Дальше будем смотреть за тем, как развивается экономика, как выполняются планы по доходам областного бюджета, чтобы принимать следующие решения», — подчеркнул Александр Моор.