В новых микрорайонах Тюмени возведут три новых школы

В новых микрорайонах Тюмени возведут три новые школы. Решение принято после прямой линии с жителями Тюменской области, которую губернатор Александр Моор провел в конце 2020 года и озвучена сегодня, 16 марта, – во время тематического прямого эфира.

«Больше всего вопросов поступало по школе в районе Плеханово, поэтому я принял решение о выделении денег на разработку проектно-сметной документации и сразу на строительство школы на 1 500 учебных мест», — сказал глава региона.

Таким образом, к 1 сентября 2023 года в областной столице должны открыться школы на 1 500 мест в микрорайонах Плеханово и Тура и на 1 200 мест – в Новопатрушево. Кроме того, в посёлке Богандинский Тюменского района в 2022 году планируют открыть школу на 360 мест.

В 2021 году в регионе будет введено в эксплуатацию семь школ: две в Тюмени и пять в муниципальных районах.