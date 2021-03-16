У Твиттера есть месяц, чтобы почистить сайт от запрещенной информации, до полной блокировки в российском сегменте интернета

Роскомнадзор окончательно заблокирует Твиттер на территории России через месяц, если тот не выполнит требования по удалению запрещенной информации – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вадима Субботина.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения. Тем не менее, если компания выполнит требования, санкции будут сняты», – сообщил представитель РКН.

Напомним, что первое «замедление» Твиттера началось 10 марта – ведомство обнаружило на сайте компании информацию о суициде, порнографии и наркотиках. Отказ удалять посты с запрещенкой привело к принятию таких мер воздействия.