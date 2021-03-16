Тюмень принимает марафон Союза российских городов

В Тюмени с 15 по 18 марта проходит марафон общественной организации «Союз российских городов». В нем принимают участие представители 58 муниципалитетов Уральского федерального округа. Главная тема обсуждения - создание в России городских агломераций как инструмента развития муниципалитетов и регионов.

Участников мероприятия поприветствовали полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор отметил, что в России, по экспертным оценкам, фактически сформировалось порядка 40 агломераций, в которых проживают около 75 млн человек. И темпы их экономического развития превышают средние показатели по стране. «Это позволяет сделать вывод, что при грамотном управлении агломерации сами по себе могут быть точками роста нашей экономики. Ведь в них концентрируются финансовые, интеллектуальные и многие другие ресурсы, – подчеркнул губернатор, добавив, что в процессе создания агломераций необходимо делать ставку на улучшение межмуниципального сотрудничества. - От совместного развития муниципалитетов выигрывают и они сами, и регион в целом».

Планируется, что предложения и пожелания участников экспертного марафона будут использованы при разработке основ государственной политики в области местного самоуправления до 2030 года.