Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет прямую линию о строительстве детских садов и школ

Во вторник, 16 марта, в 13.00 состоится прямой эфир губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященный строительству детских садов и школ. Анонс мероприятия размещен на личных страницах в социальных сетях главы региона.

«Во время прямой линии в конце прошлого года вы много спрашивали о строительстве детских садов и школ в регионе. Расскажу в прямом эфире о принятых решениях относительно этих объектов», - сообщил Александр Моор.

Эфир будет вестись во Вконтакте, Одноклассниках и Instagram. Отметим, что заявленная тема вызвала живой интерес. Только во «ВКонтакте» подписчики губернатора оставили более двухсот комментариев под анонсом прямой линии.

Александр Моор встречался с жителями Тюменской области в онлайн-режиме в конце декабря 2020 года. Тогда встреча длилась более полутора часов и собрала только во «ВКонтакте» почти 400 тысяч просмотров.