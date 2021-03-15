Депутат Госдумы предложил зафиксировать льготную ипотечную ставку на постоянной отметке

С инициативой, зафиксировать постоянную льготную ставку по ипотеке выступил руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов. Об этом сообщает «Рамблер». По мнению парламентария, она должна составлять половину от ключевой ставки Центробанка – сегодня это 2%. «В правительстве и Центробанке обсуждают варианты продления программы льготной ипотеки. Но как будто забывают о том, что при ключевой ставке ЦБ в 4,25% ставка ипотеки в 6,5% – никакая не льготная, а вполне рыночная», – заявил Миронов.

Он также говорит, что цены на жилье за 2020 год в крупных городах выросли на 15-20%, а люди, испугавшись кризиса, стали покупать недвижимость. В итоге льготная ипотека пошла на пользу только банкам и застройщикам. Избежать такой несправедливости позволит фиксированная низкая ставка.