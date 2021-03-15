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Ректор Тюменского государственного медицинского университета скончалась накануне

На 63 году жизни скончалась академии РАН Ирина Медведева

Ректор Тюменского государственного медицинского университета скончалась накануне
фото: Депздрав Югры

В минувшую пятницу, 12 марта, стало известно о смерти ректора Тюменского государственного медицинского университета, академика Российской академии наук Ирины Медведевой. СМИ сообщают, что причиной этому стала продолжительная болезнь. Ректору было 62 года

Отметим, что профессор получила свое звание в 1995 году, а с сентября 2000 года стала проректором по научно-исследовательской работе ТГМА. Отмечается, что Медведева была единственной женщиной-академиком РАН в регионе.

«Многие врачи Югры в разное время учились в Тюменском медицинском университете и лично знали Ирину Васильевну. Академик РАН Ирина Васильевна Медведева входила в состав координационного совета по здравоохранению. С 2015 года приказом министра здравоохранения РФ была назначена главным терапевтом-пульмонологом Уральского Федерального округа», – отметили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 771, комментариев: 0
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