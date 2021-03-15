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​МегаФон создает Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди

​МегаФон создает Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди. Собственная сеть позволит предприятию обеспечить сотрудников устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность.

Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГцбудет охватывать всю территорию месторождения: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод.

На первом этапе МегаФон обеспечит работников предприятия и подрядных организаций, задействованных на строительной площадке комбината, устойчивой 4G связью. Для этого до конца года будут построены четыре базовые станции и организованы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов. В 2022 году с началом промышленной добычи покрытие будет усилено, в частности, за счет внедрения сети Private LTE.

«Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищенность и радиопрозрачность, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности», - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах, которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности, количество горючего в баках, уровень загрузки, время простоя.

Собственная устойчивая сеть также поспособствует обеспечению безопасности труда: сложные процессы, например, буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы. Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях вечной мерзлоты, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей является одной из первостепенных задач. Там, где это не представляется возможным, используются технологии для оптимизации работы.

МегаФон обеспечит «Удоканскую медь» цифровой радиосвязью «МегаФон Транкинг» для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео и мультимедийных сообщений. Встроенная геолокация позволяет определять местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединять сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.

Генеральный директор «Удоканской меди» Герман Миронов отметил: «Компания одновременно ведет строительство самого горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также горно-капитальные работы. Современные цифровые технологии МегаФона позволят оптимизировать процессы управления строительством сложных и разных по функциям объектов, а также обеспечить максимальную безопасность передачи данных».


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Сегодня в 09:19, просмотров: 249, комментариев: 0
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