16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5081   EUR  87,7981  

Новости

Больше новостей
Уход Алексея Жердева из администрации Сургута — это для города…
Комментировать
0
Оцените работу Алексея Жердева на посту замглавы Сургута!
Комментировать
0
Кто из заместителей главы Сургута сохранит свою должность при Андрее Филатове?

Анна Томазова 58.6%

Алексей Жердев 4.5%

Николай Кривцов 4.8%

Сохранят двое из трех (имена - в комментарии) 2.4%

Все сохранят 3.1%

Все уйдут 22.6%

Не знаю 4.1%

Всего голосов: 292

Комментировать
0
Вы сделали прививку от коронавируса?

Да 26.6%

Нет, но планирую 24.9%

Нет и не собираюсь 48.5%

Всего голосов: 241

Комментировать
0
Больше опросов

​Югорский космонавт Сергей Рыжиков сообщил об утечке воздуха на МКС

Российские космонавты борются с утечкой воздуха на МКС

​Югорский космонавт Сергей Рыжиков сообщил об утечке воздуха на МКС
Фото: zab.ru

Космонавт из Югры Сергей Рыжиков, который сейчас находится на международной космической станции, сообщил об утечке воздуха из промежуточной камеры российского модуля «Звезда». В субботу около 10.00 информацию принял специалист подмосковного Центра управления полетами. Об этом пишет РИА Новости. В сообщении говорится, что после закрытия люка в отсек давление составляло 730 миллиметров ртутного столба, а наутро снизилось до 678. Так, за 11,5 часов давление в камере упало на 52 миллиметра.

Уточняется, что ситуация не является аварийной. Впервые небольшое пропускание воздуха было зафиксировано в сентябре 2019. Первую трещину обнаружили почти через год. В марте 2021 года она была заделана. Также поступили и со второй найденной трещиной. Опасность станции и экипажу не угрожала. Сейчас на МКС вместе с Рыжиковым находится россиянин Сергей Кудь-Сверчков, четыре американских космонавта и японец.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:13, просмотров: 395, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:25
Что космонавт родом из Югры это престижно. Но космонавты, по моему, одни - РОССИЙСКИЕ. Когда-то в далекие 60-годы в сургутской легендарной районной газете «К победе коммунизма» читатели помечтали, каким будет Сургут через пятьдесят лет. Так вот, там говорилось, что через пятьдесят лет в космос полетит космонавт-ханты Покачев. Вот его по праву можно было бы назвать югорским космонавтом. Но это ещё нас ждёт, видимо, впереди. Всякое может быть и хотя бы туристом для престижа Югры можно было бы отправить космонавта-ханты. Да и оправдать наконец-то надежды читателей «К победе коммунизма». А Рыжиков родом из СССР, один из советских мигрантов, прибывший в Ханты-Мансийский автономный округ вместе с родителями. Да и о Югре мы вспомнили совсем недавно, чтобы идентифицировать национальной округ, как самобытный с давней историей и связывать свою историю с Тюменской областью. А возникновение ХМНО в 1930 году, как сталинская административная национальная идентификация территория, населенная народностями ханты и манси в современной истории округа выглядят не солидно. То в составе Омской области, то Обь-Иртышской, то Тюменской. Совсем не солидно. Однако есть нюанс. А как вписывается сегодня в древнюю историю Югры островки русского населения в Сургуте, Берёзово, Самарове? Как опорные пункты мирной колонизации Русского государства туземных территорий, каковыми они считались до революции? Как форпосты православия на Обском Севере? Явление то, как не крути, было прогрессивное. Однако до сих пор основное население, проживающее здесь, сейчас не идентифицируется в названии субъекта Федерации. По-прежнему мы Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. И по прежнему нас идентифицируют, как жителей древней Югры. Что и проявляется в идентификации космонавта Рыжикова, как «югорского космонавта».

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Ну какова красота!» 1720
  2. ​В Сургуте будут судить одного из членов банды торговцев нелегальным алкоголем 1698
  3. Найдена бабушка сгоревших в Сургуте детей 1458
  4. ​Utair поменяла график полетов авиамаршруток по ХМАО 1303
  5. ​В Югре врачам-специалистам готовы платить больше 100 тысяч рублей 1158
  6. Где в Сургуте празднуют Масленицу 947
  7. ​Чем зарабатывает индеец в Сургуте // Видео 722
  8. ​Маты, эротика и другие неловкости 655
  9. ​Югорский космонавт Сергей Рыжиков сообщил об утечке воздуха на МКС 395
  10. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // обзор СИА-ПРЕСС 381
  1. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6515
  2. Евгений Барсов: «Я уверен, что это политический вопрос. Одна из моих болевых точек – это аэродром» 6075
  3. ​Работа на заборе // Расследование siapress.ru 5755
  4. ​В Югру возвращаются 30-градусные морозы 4693
  5. ​Дождались! В Сургуте открывается «Леруа Мерлен» 4568
  6. ​В Нижневартовске в пожаре на дачном участке погиб человек 4287
  7. Складывается ощущение, что Шувалова сняли для того, чтобы убрать Жердева 3998
  8. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 3821
  9. Филатов может пошутить над собой — это хорошо. Но странно, что на инаугурацию не приехала Комарова 3557
  10. ​Масштабы оценит лично: Наталья Комарова летит в Нижневартовск 3521
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20750
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 12842
  3. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10856
  4. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9155
  5. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8785
  6. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 8631
  7. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8192
  8. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8116
  9. ​Не смог пройти мимо: в Нефтеюганске нетрезвый гражданин поджег автомобиль 7915
  10. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 7677

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика