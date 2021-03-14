Российские космонавты борются с утечкой воздуха на МКС

Космонавт из Югры Сергей Рыжиков, который сейчас находится на международной космической станции, сообщил об утечке воздуха из промежуточной камеры российского модуля «Звезда». В субботу около 10.00 информацию принял специалист подмосковного Центра управления полетами. Об этом пишет РИА Новости. В сообщении говорится, что после закрытия люка в отсек давление составляло 730 миллиметров ртутного столба, а наутро снизилось до 678. Так, за 11,5 часов давление в камере упало на 52 миллиметра.

Уточняется, что ситуация не является аварийной. Впервые небольшое пропускание воздуха было зафиксировано в сентябре 2019. Первую трещину обнаружили почти через год. В марте 2021 года она была заделана. Также поступили и со второй найденной трещиной. Опасность станции и экипажу не угрожала. Сейчас на МКС вместе с Рыжиковым находится россиянин Сергей Кудь-Сверчков, четыре американских космонавта и японец.